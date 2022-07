Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold ist zum 30. Juni auf 242 Tonnen angestiegen. Zum Jahreswechsel waren es noch 237 Tonnen Gold, das entspricht einem Plus von 5 Tonnen seit Jahresbeginn. Der Bestand erhöht sich immer dann, wenn Anleger*innen Xetra-Gold-Anteile über die Börse kaufen. Dabei entspricht jeder Anteilsschein genau einem Gramm Gold. Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold liegt per Ende Juni bei 13,5 Milliarden Euro. "Das erste Halbjahr war geprägt von hohen Inflationsraten und geopolitischen Spannungen. Gerade in Zeiten großer Unsicherheit sind Anleger*innen auf der Suche nach sicheren Häfen. Gold erweist sich mit seiner stabilisierenden und diversifizierenden Funktion im ...

