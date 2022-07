Immofinanz hat einen 25-jährigen Mietvertrags über 6.500 Quadratmeter im myhive Victoria Park in Bukarest mit der Leventer Medical Group, einem privaten Dermatologie-Betreiber in Rumänien, abgeschlossen. Das gepachtete Gelände wird das Leventer Hospital beherbergen, das erste private Krankenhaus für Dermatologie und chirurgische Onkologie des Landes. Die Transaktion ist eine der größten im Bürobereich in diesem Jahr, wie rumänische Medien schreiben.

