Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3103 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/63 geht es um den 2. Fall unter 6000 beim ATX TR im Jahr 2022, der Juli war bisher ein Marinomed-Monat, Palfinger kann das heutige Minus sportlich nehmen. Bei der Suche nach den Ö-ESG-Stoxx-Pionieren wurde ich bei Erste Group und OMV fündig. Bei Andritz gibt es 2 Aufträge, bei Immofinanz einen neuen Mieter, beim Flughafen ein gutes Wochenende. Fabasoft hat einen neuen Vorstand und bei Wienerberger wird weiter munter gekauft. Parallel mit voestalpine geht es bei Wienerberger um die Grenze ...

