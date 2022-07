Neue Aufträge: Andritz erhielt von der Steinbeis Papier GmbH den Auftrag zur Lieferung einer kompletten Stoffaufbereitungslinie für herkömmliches Altpapier und Altpapier-Sondersorten mit einer Kapazität von 78 bis 200 Tagestonnen für die Anlage in Glückstadt, Deutschland. Die Inbetriebnahme ist für Ende des ersten Quartals 2023 geplant. Darüberhinaus erhielt Andritz von Shandong Canfield Wood Industry den Auftrag zur Lieferung eines dritten Druckzerfaserungssystems für die Anlage in Chiping County in China. Die Inbetriebnahme ist für das 1. Quartal 2023 geplant. Das Druckzerfaserungssystem mit C-Feeder wird Pappel-Hackschnitzel verarbeiten.Andritz ( Akt. Indikation: 37,88 /37,92, -0,84%) Neuer Vorstand: Der bisherige ...

