Durch eine Kooperation mit dem staatlichen Bergbauunternehmen REMSA in Argentinien, sichert sich Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR; OTCQB: PFFOF; FRA: POTA) den Zugang zu einem der größten Lithium-Salare in der argentinischen Provinz Salta. Der Salar Arizaro im Westen der Provinz Salta hat eine Fläche von etwa 1.600 Quadratkilometern! Salta gilt weltweit als eines der besten Gebiete für Lithiumexploration.Wie das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...