Der österreichische Stahlkonzern voestalpine AG (ISIN: AT0000937503) wird an diesem Mittwoch seine Hauptversammlung in Linz abhalten. Die Hauptversammlung findet als Präsenzveranstaltung statt. Voestalpine will eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Dies ist eine Anhebung um 140 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,50 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 20,46 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,86 Prozent. ...

