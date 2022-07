Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Stark nachgeben musste gestern der heimische Markt, der ATX beendete den Handel mit einem Minus von 3,1%. Es grassierten nach wie vor Zins- und Konjunkturängste, die am Vormittag gemeldeten Wirtschaftsdaten aus Europa untermauerten diese Sorgen noch zusätzlich, so ging die Industrieproduktion in Frankreich im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die Einkaufsmanagerindices für Dienstleistungen aus den wichtigsten Ländern Europas fielen zwar teilweise besser aus als erwartet, lagen aber deutlich unter den letzten Ergebnissen. Dadurch ging es auch für die Ölpreise wieder nach unten, wodurch die Aktien aus diesem Sektor stark belastet wurden. So musste OMV um deutliche 8,3% nachgeben und war damit schwächster Titel ...

