Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com bzw. http://www.christian-drastil.com/podcast . The Rise & Fall of Startup300 Sie wollten ein umfassendes Ökosystem für Startups bauen, haben Firmen zugekauft und sind an die Börse gegangen. Doch aufgegangen ist der Plan nicht. Die ehemaligen Töchter Pioneers und Conda wurden wieder abgestoßen, das Börsen-Listing zurück genommen, und die Helme, Speere und Schilder im Marketing sind auch schon lange aus dem Erscheinungsbild verschwunden. Warum ist der Plan von startup300 nicht aufgegangen, welche Fehler wurden gemacht? Darüber diskutieren wir im heutigen Podcast mit den beiden Chefs von Startup300, Bernhard Lehner und Michael Eisler. Es geht um: - Warum der ...

