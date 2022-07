Heute im gabb: Um 11:24 liegt der ATX TR mit +0.18 Prozent im Plus bei 5854 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -25.42% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.40% auf 47.875 Euro, dahinter Mayr-Melnhof mit +1.61% auf 157.7 Euro und Warimpex mit +1.57% auf 0.843 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12539 ( -0.16%, Ultimo 2021: 15884, -21.06% ytd). - PIR-News: Flughafen Wien, Kontron, Evotec, Rosenbauer, UBM ...- Erste Group + OMV = ESG, Marinomed, AT&S-Short, GBs, Zykliker und Banken und Grenzen- Reingehört bei Zumtobel- Unser Robot sagt: Wienerberger, Flughafen Wien, Rosenbauer und weitere Aktien auffällig; Gerald Grohmann führt den 2. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 6.7.: Extremes zu Mirko Kovats, RBI, FACC- Österreich-Depots: Die 1000 Prozent Plus in ...

