Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3106 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/64 geht es um das Jahreslow just in der besonderen Woche für Wien, hat doch der ATX in dieser Woche vor 15 Jahren sein Allzeithoch über 5000 geschafft (genaues Jubiläum ist am Samstag). Weiters: AT&S stark, auch Mayr-Melnhof, indes sind einige Marken gerissen, die wir gestern in den Raum gestellt haben. Im Abspann spielt es den Stadtsong Wien. Erwähnt werden: Stadtsong Wien 1.0 (Urbane Revolution), Langfassung unter https://boersenradio.at/page/podcast/3096/ . Die 2022er-Folgen ...

