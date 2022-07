Wohl kaum ein Unternehmen in Deutschland leidet so sehr unter den immer weiter reduzierten Gaslieferungen Russlands wie der Chemie-Riese BASF. Denn die energiehungrige Chemie-Industrie ist in höchstem Maße abhängig von dem Brennstoff. Das Schreckgespenst der ausbleibenden Gaslieferungen trifft BASF entsprechend hart. Doch die Analysten bleiben super-optimistisch!

Als am gestrigen Tage wieder Gerüchte um eine weitere Drosselung der Gaslieferungen die Runde machten, ging die BASF-Aktie erneut massiv in die Knie. Dennoch bleiben die Experten vom Analysehaus Bernstein Research für BASF in ihrer neuesten Studie optimistisch. Analyst Gunther Zechmann bleibt bei seiner Einschätzung: Outperform. Zwar senkt Zechmann das Kursziel von 88 Euro auf 82 Euro, was aber immer noch einer Verdopplung vom aktuellen Kursniveau entspricht.

BASF wird im Juli die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlichen. ...

