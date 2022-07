Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3103, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - die Österreich-Beteiligung am Stoxx ESG Leaders 30 nachgereicht: Im Jahr 2020 waren Erste Group und OMV jeweils im Q2 vertreten. - 32x Juni hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben und es ist bottom line der zweitschlechteste von zwölf Monaten. Die durchschnittliche Performance über alle 32 Jahre liegt nach dem sehr schwachen Juni 2022 bei -0.91 Prozent. Nun haben wir den Juli, bei dem wir im Schnitt 0,66 Prozent Plus gesehen haben, Rang 7 der 12 Monate. In der Juni-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel bleibt voestalpine vorne, nun mit durchschnittlich +1,71 Prozent in 24 Jahren und Agrana mit 0.,89 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...