Den zweiten Tag in Folge sind große Verkäufe am Ölmarkt zu beobachten, und zwar ziemlich genau ab 15 Uhr. Hier scheint sich eine große Adresse für eine Verbesserung der Angebots-Nachfrage-Situation am weltweiten Ölmarkt zu positionieren, entweder weil sie eine Wende im Konflikt Russlands mit dem Westen erwartet oder eine Rezession oder sogar beides. Eine Rezession würde das Ölangebot plötzlich als zu hoch erscheinen lassen, was zu einem Rutsch der Preise weit unter 100 US-Dollar führen könnte. Russlands ...

Den vollständigen Artikel lesen ...