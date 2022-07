Beschleunigung des Eintritts in den Bereich Connected TV und Gründung der Teilmarke TiVo als führende unabhängige Streaming-Medienplattform

Die Xperi Holding Corporation (NASDAQ: XPER) ("Xperi" oder das "Unternehmen") hat heute die Übernahme von Vewd Software Holdings Limited ("Vewd") für 109 Millionen USD über eine Mischung aus Bargeld und Schulden bekanntgegeben. Vewd ist einer der führenden international tätigen Anbieter von Over-the-top-TV-Lösungen ("OTT") und hybriden TV-Lösungen, die jährlich an mehr als 30 Millionen Connected-Fernsehgeräte geliefert werden. Die Übernahme etabliert Xperi als eine der führenden unabhängigen Streaming-Medienplattformen mit seiner TiVo-Marke und als größter unabhängiger Anbieter von Smart TV-Middleware weltweit. Außerdem erhält Xperi durch die Transaktion Zugang zu einer installierten Basis von etwa 15 Millionen Geräten in Europa, die für die Monetarisierung aktiviert werden können, einschließlich der Aktivierung von TiVo+, einem kostenlosen, werbefinanzierten TV-Dienst.

Vewd Software Holdings Limited wurde 2002 gegründet und unterhält Hauptbüros in Norwegen, Schweden, Taiwan und Polen. Das Unternehmen ist ein unabhängiger OTT-Software-Anbieter für Hersteller von Smart TVs und Betreiber von vernetzten Fahrzeugen und Video-over-Broadband. Es wurden schon 450 Millionen Connected-Fernsehgeräte mit Vewd Smart TV-Lösungen von Kunden wie Amazon, Commscope, Hisense, Nintendo, Sagemcom, Skyworth, Sony, Swisscom, TCL, TPV Phillips oder Vestel ausgeliefert.

"Die TiVo-Produktangebote von Xperi werden nach ihrer Integration in die Suite aus Streaming-Plattformlösungen von Vewd zur Beschleunigung und Skalierung der Bereitstellung des TiVo OS für Connected TVs beitragen und unsere Video-over-Broadband-Angebote erweitern", sagte Jon Kirchner, Geschäftsführer von Xperi. "Die globale Reichweite und Expertise von Vewd mit der Bereitstellung von Support für Eigentümer von Inhalten, TV-OEMs und SoC-Partner bei der Bereitstellung von Middleware- und OS-Lösungen auf verschiedenen Geräten ist enorm wertvoll und bereitet den weiteren Weg für zusätzliche Monetarisierungsgelegenheiten, wenn wir unsere globale Präsenz von Streaminggeräten erweitern."

"Die Übernahme von Vewd stärkt zudem die Wachstumsperspektiven unseres Produktgeschäfts, wenn wir uns auf die Ausgliederung unserer Geschäftsbereiche IP und Produkte im Herbst vorbereiten. Wir erwarten einen zunehmenden Umsatz von 10 Millionen USD in der zweiten Jahreshälfte, gefolgt von einem erheblich höheren Umsatz und einem positiven EBITDA-Beitrag im Jahr 2023", so Kirchner weiter.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Teil der Xperi-Gruppe werden, und freuen uns darauf, Erfahrung, Kompetenzen und Maßstab beider Unternehmen zu kombinieren, um neue Innovationen für unsere Kundschaft zu liefern. Zusammen werden wir noch spannendere Erlebnisse für die Millionen von Zuschauer weltweit liefern, die sich über unsere Plattform gerne Fernsehsendungen, Sport und ihre Lieblingsfilme ansehen", sagte Aneesh Rajaram, Geschäftsführer von Vewd.

Im Rahmen der Übernahme wird Xperi etwa 275 talentierte neue Teammitglieder einstellen, die zur Erfüllung des Auftrags von Xperi beitragen werden: außergewöhnliche Erlebnisse für Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Das Führungsteam von Vewd wird die Firma weiterhin leiten und in die Führungsstruktur von Xperi integriert sein.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Bundeswertpapiergesetze einschließlich des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 und des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens bezüglich der Übernahme von Vewd durch das Unternehmen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf zukünftige Geschäfte, Finanzergebnisse und finanzielle Bedingungen und enthalten häufig Begriffe wie "erwarten", "davon ausgehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "könnte", "möchte", "betrachten", "wird", "könnte", "würde", "eventuell", "potentiell", "schätzen", "weiterhin", "anstreben", ähnliche Ausdrücke oder ihre Negative oder sonstige vergleichbare Begriffe, die die Ungewissheit zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse vermitteln. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich naturgemäß auf Dinge, die Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und keine Garantien zukünftiger Ergebnisse sind, etwa Aussagen über die erwarteten Vorteile der Transaktion. Diese und andere zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Entsprechend gibt es wichtige Faktoren bzw. wird es diese geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen, und Vorsicht ist geboten, wenn es darum geht, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zu den wichtigen Risikofaktoren, die derartige Unterschiede mit sich bringen könnten, zählen u. a.: voraussichtliche steuerliche Behandlung, unvorhergesehene Ausgaben, zukünftige Investitionsausgaben, Umsätze, Kosteneinsparungen, Auslagen, Erträge, Synergien, wirtschaftliche Leistung, Verschuldung, finanzielle Situation, Verluste, Zukunftsprognosen, Geschäftsstrategien sowie Erweiterung und Wachstum der Geschäfte des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; Preistrends einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, Größenvorteile zu erzielen; die Fähigkeit des Unternehmens, wichtiges Personal einzustellen und beizubehalten; Unsicherheiten hinsichtlich des langfristigen Werts der Stammaktien des Unternehmens; legislative, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; die allgemeinen Entwicklungen und die Lage von Wirtschaft und Markt; das Nichtgelingen der Behebung der wesentlichen Schwachstellen in unserer internen Kontrolle der Finanzberichterstattung; die sich weiterentwickelnden rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Regelungen, nach denen das Unternehmen tätig ist; die Unvorhersehbarkeit und Schwere von katastrophalen Ereignissen wie u. a. Terrorakten oder dem Ausbruch von Krieg oder Kampfhandlungen einschließlich der Invasion der Ukraine durch Russland sowie Naturkatastrophen; das Ausmaß, in dem sich die COVID-19-Pandemie weiterhin negativ auf unsere Geschäftstätigkeit, die Ergebnisse unserer Arbeit und unsere finanzielle Situation auswirken wird, was von den zukünftigen Entwicklungen abhängt, darunter den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die äußerst ungewiss sind und über die keine Prognosen möglich sind; die Auswirkungen von Einschränkungen der Halbleiter-Lieferkette auf unsere Kundschaft; sowie sämtliche Pläne bezüglich der Ausgliederung der Geschäftsbereiche IP und Produkte des Unternehmens. Diese Risiken sowie weitere Risiken in Verbindung mit dem Unternehmen werden ausführlicher in den Einreichungen des Unternehmens bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission ("SEC") behandelt, einschließlich des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K. Auch wenn die hier vorgelegte Liste von Faktoren und die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC vorgelegt Liste von Faktoren als repräsentativ gelten, darf keine solche Liste als vollständige Darstellung aller potentiellen Risiken und Ungewissheiten gelten. Nicht angeführte Faktoren können wesentliche weitere Hindernisse für die Umsetzung der zukunftsgerichteten Aussagen darstellen. Zu den Folgen grundlegender Abweichungen der Ergebnisse im Vergleich zu denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden, könnten unter anderem Unternehmensstörungen, betriebliche Probleme, finanzielle Verluste, rechtliche Haftungsverpflichtungen gegenüber Dritten und ähnliche Risiken zählen, die alle eine wesentliche negative Wirkung auf die konsolidierten Finanzbedingungen, Betriebsergebnisse wie auch die Liquidität oder den Börsenkurs der Stammaktien ausüben könnten. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, Überarbeitungen oder Aktualisierungen zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen, unabhängig davon, ob sich diese aus neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder sonstigen Änderungen in den Umständen ergeben, es sei denn, dies wird vom Wertpapiergesetz oder sonstigen geltenden Gesetzen gefordert.

Über die Xperi Holding Corporation

Xperi erfindet, entwickelt und erstellt Technologien, die außerordentliche Erlebnisse ermöglichen. Die Technologien von Xperi, die über die Marken Adeia, DTS, HD Radio, IMAX Enhanced und TiVo sowie über das Start-up-Unternehmen Perceive bereitgestellt werden, machen Unterhaltung unterhaltsamer und Smart-Geräte smarter. Technologien von Xperi sind in Milliarden von Unterhaltungsgeräten, Medienplattformen und Halbleitern weltweit integriert und steigern deren Werthaltigkeit für Partner, Kunden und Verbraucher.

Xperi, Adeia, DTS, IMAX Enhanced, HD Radio, Perceive, TiVo und ihre jeweiligen Logos sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der mit der Xperi Holding Corporation verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Unternehmens-, Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Unternehmen.

