Was heute bei Cisco los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund zwei Prozent an. Damit verteuert sich das Papier auf nun 42,87 USD. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Cisco der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Cisco-Analyse einfach hier klicken.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Diese Marke liegt bei 40,82 USD. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind vom gleitenden Durchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...