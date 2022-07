Der amerikanische Immobilienkonzern Franklin Street Properties Corp. (ISIN: US35471R1068, NYSE: FSP) schüttet am 11. August 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,01 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date ist der 19. Juli 2022. Damit verringert das Unternehmen die Dividende um 88,9 Prozent. Franklin Street Properties kündigte auch eine neue variable Dividendenpolitik, basierend auf verschiedenen Faktoren, an. Franklin Street Properties ...

Den vollständigen Artikel lesen ...