UBM Development verkaufte noch vor Ende Juni in Wien ein Gewerbeobjekt sowie drei Baurechtsliegenschafen um insgesamt 39,07 Mio. Euro. UBM-CEO Thomas G. Winkler: "Damit beweist die UBM, dass sie selbst in schwierigem Fahrwasser noch immer erfolgreich Investoren finden kann." Nach dem Verkauf aller 165 Eigentumswohnungen in der Siebenbrunnengasse 21 hat die UBM nun auch das angeschlossene Gewerbeobjekt in der Stolberggasse 26 im fünften Wiener Gemeindebezirk erfolgreich veräußert. Die Immobilie umfasst 6.121 m² Mietfläche sowie eine Tiefgarage mit 130 Stellplätzen. Der Verkaufserlös liegt bei €24,5 Mio, Käufer ist ein österreichisches Family Office. Der Verkauf von drei Baurechtsliegenschaften im ersten Wiener Gemeindebezirk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...