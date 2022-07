Bei Valneva verliefen die vergangenen Wochen beinahe wunschgemäß. Denn nachdem zuletzt die von der EU aufgekündigte Liefervereinbarung Angst und Schrecken verbreitete, gab es im Juni beinahe ausschließlich positive Nachrichten. Die Aktie legt jetzt zwar nach der jüngsten Kursexplosion eine verdiente Pause ein, doch das neue Experten-Kursziel hat es in sich…

Wie die Europäische Zulassungsbehörde Ende Juni mitteilte, ist der Totimpfstoff VLA2001 mittlerweile für Menschen zwischen 18 und 50 Jahren in der EU zugelassen! Endlich möchte man sagen. Zwar hatte Valneva zuletzt den Auftrag von der EU über die Lieferung von 60 Millionen Impfstoffdosen verloren, doch es ist davon auszugehen, dass in Kürze neue Verhandlungen aufgenommen werden. Das Geld verdienen kann also beginnen…

Diese neuesten Entwicklungen hat jetzt das Analysehaus First Berlin Equity Research zum Anlass genommen, Valneva noch

