Warimpex hat in der polnischen Stadt Lódz das Bürogebäude Red Tower erworben. Red Tower verfügt über eine Gesamtfläche von über 12.000 m2 und ist 80 Meter hoch. Nach dem andel's Hotel und dem Ogrodowa Office handelt es sich dabei um die dritte Investition von Warimpex in der zentralpolnischen Stadt. Franz Jurkowitsch, CEO von Warimpex: "Seit vielen Jahren beobachten wir, wie sich Lódz entwickelt und immer mehr polnische und internationale Unternehmen anzieht. Mit einem guten Geschäftsumfeld, hochqualifizierten Arbeitskräften und einer top-ausgebauten Infrastruktur sehen wir großes Potenzial für den lokalen Büromarkt. Wir werden uns aktiv um weitere Mieter für den Red Tower bemühen, planen aber auch, das bestehende Angebot an Co-Working-Flächen an diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...