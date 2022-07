Deutschland will die erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Die Ampel-Koalition einigte sich erst diese Woche auf die letzten Details der Energiepakete. Das Wichtigste dabei: Die EEG-Umlage wird abgeschafft und die Länder verpflichten sich, zwei Prozent der Fläche für Windkraft bereitzustellen. An der Börse brauchen Anleger indes weiterhin Geduld und Nerven. Quelle: unsplash.com Zwar haben sich Einzeltitel in den letzten Monaten in Sachen Performance durchaus positiv hervorgetan, das Gros der Erneuerbaren kämpft aber weiter mit dem belastenden Umfeld aus hohen Inputkosten und steigenden Zinsen. ...

