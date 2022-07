Heute im gabb: Um 11:06 liegt der ATX TR mit +2.00 Prozent im Plus bei 5924 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -24.53% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +3.80% auf 23.375 Euro, dahinter RBI mit +3.12% auf 10.425 Euro und Wienerberger mit +3.11% auf 19.57 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12805 (+1.21%, Ultimo 2021: 15884, -19.38% ytd). - PIR-News: Agrana-Zahlen, News zu UBM, Andritz und Warimpex, Research zu AT&S, Rosenbauer, Valneva- - Nachlese: Die Rekordwoche jährt sich zum 15. Mal- Börsen-Kurier: Neues bei Heid, Abenteuerliches bei Petro Welt, Interview Thomas Winkler- Unser Robot sagt: Wienerberger, Rosenbauer, Strabag und weitere Aktien auffällig; Michael Strugl führt im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: VBV, ...

