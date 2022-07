In einem Marktkommentar, veröffentlicht auf der Website der Wiener Börse, schreibt 3 Banken Generali KAG-Geschäftsführer Alois Wögerbauer mitunter zum heimischen Aktienmarkt: "An der Börse in Wien kommt mit der Komplexheit der Geopolitik eine weitere Angst dazu: Die Anhängigkeit von russischem Gas. Als Börsianer kann man auch nicht die Zukunft vorhersehen, vor allem nicht jene der Geopolitik. Man kann nur den Ist-Zustand bewerten. Viele Unternehmen zeigen ausgezeichnete Managementqualität und verfügen über überzeugende Mehrjahrespläne: AT&S, Mayr-Melnhof, Lenzing, Andritz, Wienerberger oder Pierer Mobility seien hier nur als Beispiel angeführt. Die im Index hoch gewichteten Bank- und Versicherungsaktien werden ...

