Standard Lithium-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund drei Prozent im Plus. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 4,40 USD hingelegt werden. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 3,80 USD. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei Standard Lithium also ganz genau hinsehen.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...