Seit dem Erwerb der Santander Mine in Peru am 3. Dezember 2021 hat Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR; FRA: N8HP) bis zum Ende des ersten Quartals 2022 einen Bruttogewinn von insgesamt 9,4 Mio. CAD erwirtschaftet. 3,3 Mio. CAD dieses Gewinns entfallen auf den Zeitraum vom 4. bis 31. Dezember 2021, weitere 6,1 Mio. CAD auf das Q1 2022. Im ersten Quartal musste der Betrieb wegen eines tödlichen Unfalls für 19 Tage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...