Der im November 2021 vereinbarte Verkauf der Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD an die KBC Bank wurde nun erfolgreich abgeschlossen. Der Verkauf hat laut RBI einen positiven Effekt von etwa 75 Basispunkten auf die harte Kernkapitalquote der RBI. Die Transaktion wird sich bereits im zweiten Quartal 2022 in den Finanzergebnissen der RBI niederschlagen. "Das aus dem Verkauf resultierende zusätzliche Kapital wird die solide Kapitalausstattung der RBI weiter stärken und zur Unterstützung des Wachstums in ausgewählten Märkten verwendet werden", heißt es.

