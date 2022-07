Aktien: Biontech reagiert - Aktie auch

Anzeige / Werbung Sie gelten beide als Pioniere im Bereich der neuartigen mRNA-Technologie. Doch Biontech und Curevac sind auch harte Konkurrenten. Curevac startet einen Patentstreit - nun reagiert der Mainzer Kontrahent. Biontech ist das erste Unternehmen, das mit einem auf mRNA-Technologie basierenden Covid-19-Impfstoff auf den Markt kommt. Der Erfolg zahlt sich in einem Wachstumssprung und in barer Münze aus. Doch hat Biontech Patente verletzt? Curevac klagt. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Biontech nun mitteilte, behält man sich ebenfalls rechtliche Schritte gegen den Tübinger Konkurrenten vor: "Wir prüfen alle rechtlichen Optionen", hieß es dazu von Unternehmensseite. Zunächst müsse aber die Curevac-Klage geprüft werden. Im Raum stehe dann eine gegebenenfalls eine Nichtigkeitsklage Biontechs. Dem Tübinger Biotechnologieunternehmen Curevac zufolge sollen vier seiner Patente verletzt worden sein. Geklagt werde deshalb gegen Biontech und zwei Tochterfirmen des Mainzer Rivalen. Curevac fordert demnach eine "faire Entschädigung". Biontech-Aktie testet Widerstand Die Akte von Biontech setzt ihren kurzfristigen Aufwärtstrend fort und ist dabei, den Widerstand bei rund 170 Dollar zu testen. Begleitet wird der Anstieg von einem steigenden MACD (Momentum), wobei der übergeordnete Trend seit rund einem Jahr noch abwärts gerichtet ist. Bei rund 190 Dollar liegt der nächste Widerstand, bei knapp 120 Dollar die nächste Unterstützung. Enthaltene Werte: US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

