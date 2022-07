Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Klare Gewinne gab es gestern für den heimischen Markt nach den zwei Verlusttagen in Folge, der ATX konnte mit einem Plus von 2,0% aus dem Handel gehen. In Wien herrschte die selbe positive Anlegerstimmung wie an den übrigen Märkten in Europa vor, obwohl sich an den bisherigen Risikofaktoren nichts geändert hat. Allerdings scheinen ein Teil der Inflations- und Konjunktursorgen sowie die Gaskrise bereits in den Kursen enthalten zu sein. Bei den Einzelwerten zog AT & S besondere Aufmerksamkeit auf sich, die Berernberg Bank hat die Einschätzung für den Titel von "Hold" auf "Sell" zurückgenommen und ein Kursziel von 38,0 Euro errechnet, der Leiterplattenproduzent musste gestern um 7,3% ...

