Call auf Microsoft: 79 Prozent Chance! von Harald Zwick - 08.07.2022, 08:30 Uhr Microsoft hat in den kommenden Jahren 27 Prozent an Gewinnwachstum eingeplant. Erfüllt sich der Plan, sollte die Aktie mit dieser Marktposition ein erwartetes KGV 2023/24 von aktuell 21 ausweisen. Zur Zeit scheint der Aktienkurs auf dem Weg in Richtung Kernwiderstand. Ob ein neuer Trend gestartet wird, hängt auch von der Reaktion der Aktie auf die geplanten Zinserhöhungen ab. Die Volatilität an den Märkten ist groß, ...

