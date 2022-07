Patrizia Immobilien 1.05% yannikYBbretzel (875789YB): Patrizia Zukauf in das wikifolio: - aufgrund erneutem Insiderkauf Kaufdatum: 08.07.2022 Stück: 13 Gewichtung: + 0,12 % (08.07. 11:11) >> mehr comments zu Patrizia Immobilien: www.boerse-social.com/launch/aktie/patrizia_immobilien_ag Porsche Automobil Holding 4.48% Einstein (PT78PT78): ***Porsche geben GAS*** (08.07. 11:06) >> mehr comments zu Porsche Automobil Holding: www.boerse-social.com/launch/aktie/porsche_automobil_holding Tesla -0.00% TheOnliner (OMRFUTUR): In einem kürzlich auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichten Video hat das Munro-Team eine erste Analyse über die Strukturbatterie des in Texas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...