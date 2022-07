Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3110 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/66 geht es um einen bislang guten Freitag zum 15. Geburtstag der Rekordwoche. Wir sehen uns an, wer seither in den ATXPrime gegangen ist: Nur 7 Unternehmen und nur 2 über Emissionskurs: Amag und Frequentis. Und nur die Bawag ist von den derzeitigen ATX-Unternehmen jünger als 15 Jahre an der Börse. Zu hören gibt es meinen Jingle (habe ich gestern eingespielt) zu den am Sonntag startenden englischsprachigen Wochenzusammenfassungen: "Austrian Stocks in English (presented by Palfinger)" ....

Den vollständigen Artikel lesen ...