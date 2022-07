In ihrem Trading Update für das 2. Quartal erklärt die OMV in Bezug auf den Vorfall in der Raffinerie Schwechat, wo es am 3. Juni 2022 zu einem Schaden an der Außenhaut bei einer der Destillationskolonnen in der Rohöl-Destillationsanlage gekommen ist: "Die Betriebsunterbrechungsversicherung hat eine Wartefrist von 60 Tagen. Der Selbstbehalt für Sachschäden beträgt rund 40 Mio. USD. Wir erwarten, dass sich die finanziellen Auswirkungen des Vorfalls insgesamt auf rund 200 Mio. Euro belaufen werden. Die Auswirkungen im Juni belaufen sich auf rund 90 Mio. Euro." (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.07.)

Den vollständigen Artikel lesen ...