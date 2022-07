Die Sektkorken knallen heute bei Novavax. Schließlich katapultiert sich die Aktie rund fünf Prozent nach vorne. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 76,59 USD. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Novavax der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Novavax-Analyse einfach hier klicken.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund 0,1 Prozent für neue Monatshochs. Bei 76,68 USD liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Börsianer sollten daher Novavax in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...