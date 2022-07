Nur eine Richtung kannte in der vergangenen Woche Covestro. So gewannen die Notierungen im Wochenvergleich rund 2,80 Prozent. Mit Zugewinnen beendete das Wertpapier insgesamt drei der fünf Handelstage. Das Plus von 4,03 Prozent am Donnerstag war dabei für Covestro der höchste Tagesgewinn. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur rund neun. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 30,73 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...