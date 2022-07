Microsoft: Azure, LinkedIn & Activision Blizzard könnten die Kurstreiber bei der Software-Aktie sein!

Der Software-Riese Microsoft (MSFT) bekommt Lob von den Analysten. Der Zukauf von Activision Blizzard wird von Kartellbehörden geprüft.

Symbol: MSFT ISIN: US5949181045

Rückblick: Der in diesen Zeiten branchentypische Kursverlust von 13.5 Prozent in sechs Monaten könnte eine gute Gelegenheit für Long-Einstiege sein, zumal die in den letzten Wochen ausgebildete Tasse-mit-Henkel-Formation in Anlegerkreisen generell als bullisch eingestuft wird. Auch die beiden Kurslücken im April können das positive Gesamtbild nicht wirklich trüben.

Chart vom 08.07.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 267.66 USD





Meine Expertenmeinung zu MSFT:

Meinung: Bei den letzten Quartalszahlen erfüllte Microsoft die Erwartungen der Analysten voll und ganz. Insbesondere die Cloud-Plattform Azure leistet einen positiven Beitrag, aber auch das Karrierenetzwerk LinkedIn konnte deutlich zulegen. Positives Momentum wird erwartet, wenn die Wettbehörden die Übernahme des Spieleherstellers Activision Blizzard genehmigen sollten. Der 69-Milliarden-Dollar-Deal könnte das Geschäft mit der Spielekonsole Xbox zusätzlich ankurbeln.

Setup:

Mögliches Setup: Die Seitwärtsbewegung der letzten drei Tage gibt die Daten für Trigger und Stopp Loss vor. Kursziel ist die Kurslücke vom 8. auf 11. April. Microsoft meldet frische Quartalszahlen am 26. Juli nach Börsenschluss. Wenn wir den Trade zuvor schließen, können wir das Risiko umgehen, dass die Reaktionen im Anschluss auch einmal negativ sein könnten. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in MSFT.

Veröffentlichungsdatum: 08.07.2022

