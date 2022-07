Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Der Wilde Westen der Krypto-Assets & Sheriff MiCAMiCA, das hat nix mit Micky Maus zu tun, sondern eher mit dem Gegenteil. Denn das Kürzel steht für "Markets in Crypto Assets" und bedeutet, dass die Krypto-Industrie mit neuen EU-Regeln endlich aus der Kinderstube geholt wird. Stablecoins, DeFi, Bitcoin-Mining, NFTs - all das wird künftig genau reguliert, um den aktuellen Wilden Westen zu beenden. Um MiCA im Detail zu durchleuchten, haben wir Buchautor, Rechtsanwalt und Steuerberater Niklas Schmidt, der sich intensiv mit Krypto-Assets befasst, in den Podcast eingeladen und sprechen über:- Warum MiCA ursprünglich gegen den Facebook-Stablecoin Libra/Diem in Stellung gebracht wurde- Warum ...

