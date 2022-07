Der Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex arbeitet weiter an einer erfolgreichen Zukunft. Konnte das Unternehmen schon in den vergangenen Wochen immer wieder neue Aufträge vermelden, haben die Hamburger nun pünktlich zum Wochenende einen weiteren Großauftrag für ein Projekt in Südamerika bekannt gegeben.

Die komplette Nordex-Analyse finden Sie hier

Das Joint Venture der Macquarie Asset Managements Green Investment Group und Hydro Rein hat bei Nordex 80 Turbinen N163/5.X in Auftrag gegeben. Die Auslieferung soll bereits im kommenden Jahr starten. Insgesamt wird die Anlage eine Kapazität von mehr als 450 Megawatt haben. Gleichzeitig konnte sich Nordex auch einen Wartungsvertrag über die nächsten 20 Jahre sichern.

Zwar wurde über das Auftragsvolumen Stillschweigen vereinbart, doch es zählt vor allem, dass Nordex weiterhin ein absoluter global player auf dem Markt für Windenergie ist. DAs ausgemachte Ziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...