Bei der Deutschen Bank schienen in der vergangenen Woche die Lichter kurzzeitig vollends auszugehen. Zumindest konnte man bei einem Blick auf die Kurstafel einen solchen Eindruck gewinnen. Denn die Aktie ging in den Sturzflug über und fiel zwischenzeitlich sogar auf unter 8 Euro. Zum Ende der Woche konnte sich die Deutsche Bank zwar wieder erholen, doch das dürfte nur ein kurzes Aufbäumen sein…

Die Trendwende am Zinsmarkt gewinnt immer mehr an Konturen. Die Notenbanken rund um den Globus scheinen die aufgeblähte Geldmenge wieder auf ein erträgliches Maß zurückführen zu wollen. Die Fed ist dabei besonders rigoros und verfolgt beharrlich das Ziel, die ausufernde Inflation zu bekämpfen. "2%" so lautet gemeinhin das Ziel der Notenbanker, das jetzt über die Zinserhöhungen erreicht werden soll.

Gleichzeitig belastet die Ukraine-Krise die Weltwirtschaft massiv. Denn die immer weiter gedrosselten Gaslieferungen Russlands führen insbesondere in der EU zu extremen Problemen. Mittlerweile gilt ...

