Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Freitag mit deutlichen Gewinnen geschlossen, für den ATX ging es um satte 3,1% nach oben, was für die gesamte Woche nahezu keine Veränderung bedeutete. Von den Unternehmen kamen Nachrichten von der OMV bezüglich des Raffinerie-Unfalls Anfang Juni, die Kosten für die Behebung des Schadens belaufen sich auf rund 200 Millionen Euro, stark gestiegen ist die Raffineriemarge, die im ersten Quartal noch 6,78 Dollar pro Barrel betragen hatte, nun aber auf 20,46 Dollar geklettert ist, nach den jüngsten deutlichen Verlusten konnte die Aktie am Freitag um 6,6% zulegen und war damit stärkster Titel des Tages. Auch für den zweiten Vertreter aus diesem Sektor ging es nach oben, ...

