Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3119 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/67 geht es um "Alkohol oder Psychopharmaka" (c) Karl Nehammer, das leitet zum Verbund über und da spielt Börsevorstand Christoph Boschan eine Rolle. Der Verbund tut derzeit viel in Wien und Berlin, in Berlin war Boschan dabei. Weiters: Im Rosgix ist neben der VIG wieder ein 2. Austro-Titel gewichtet. Addiko, RBI bzw. voestalpine und Wienerberger notieren derzeit über ihren runden Grenzne. Und Research gibt es sehr viel. Dieser Podcast ist erstmals Top10 in den Apple Charts, ...

