Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Immofinanz -1,71% auf 14,38, davor 4 Tage im Plus (2,67% Zuwachs von 14,25 auf 14,63), DO&CO -2,83% auf 75,5, davor 3 Tage im Plus (5,57% Zuwachs von 73,6 auf 77,7), Mayr-Melnhof -3,13% auf 155, davor 3 Tage im Plus (3,09% Zuwachs von 155,2 auf 160), RBI -3,84% auf 10,53, davor 3 Tage im Plus (9,5% Zuwachs von 10 auf 10,95), Agrana -0,59% auf 16,8, davor 3 Tage im Plus (3,05% Zuwachs von 16,4 auf 16,9), VIG -1,6% auf 21,55, davor 3 Tage im Plus (4,78% Zuwachs von 20,9 auf 21,9), Pierer Mobility -2,85% auf 61,4, davor 3 Tage im Plus (3,95% Zuwachs von 60,8 auf 63,2), Josef Manner & Comp. AG 0% auf 110, davor 3 Tage ohne Veränderung . ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Verbund (2 Plätze gutgemacht, von 4 auf 2); dazu, ...

