Nichts zu feiern gibt es heute für Palantir-Aktionäre. Immerhin erleidet die Aktie einen Verlust von rund fünf Prozent. Nach diesem Abschlag kostet das Papier jetzt nur noch 9,67 USD. Sollten Anleger nun alles verkaufen oder besser nachkaufen?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Palantir der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Palantir-Analyse einfach hier klicken.

Auch wenn man es kaum glauben mag, aber die Technik ist trotz des Rücksetzers positiv. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. So reicht ein Plus von nur rund rund sieben bis zum 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch liegt bei 10,38 USD. Jetzt wird es also ernst!

Der 200-Tage-Durchschnitt stellt sich aktuell auf 15,44 USD. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...