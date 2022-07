Die zögerliche Haltung der japanischen Notenbank in Bezug auf die Fiskalpolitik lässt die heimische Währung weiter abwerten, am Beispiel des US-Dollars (USD) zum japanischen Yen (JPY) lässt sich dies nur sehr gut belegen. Nachdem ein erstes großes Ziel bestehend aus den Verlaufshochs aus Dezember 2001 abgearbeitet worden ist, setzt das Paar seine Rallye nun weiter fort. Bereits in mehreren zurückliegenden Ausgaben wurde nach Ausbruch über 118,6620 JPY ein Anstieg an 125,8560 und darüber 135,16 JPY ...

Den vollständigen Artikel lesen ...