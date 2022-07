CA Immo hat mit dem Steuerberatungsunternehmen WTS einen 11-Jahres-Mietvertrag über rd. 4.900 m2 Mietfläche im Frankfurter Hochhausprojekt ONE abgeschlossen. Das Unternehmen wird voraussichtlich im Herbst 2023 seinen Frankfurter Unternehmenssitz in den ONE verlegen. Der rund 190 Meter hohe ONE entsteht derzeit in zentraler Lage an der Schnittstelle des Frankfurter Banken- und Europaviertels. Mit Abschluss dieses Mietvertrages ist der ONE vor Fertigstellung bereits zu rund 72 Prozent vermietet, wie die CA Immo mitteilt. Sowohl mit WTS als auch mit allen anderen Büromietern des ONE wurden laut CA Immo sogenannte "Green Leases" abgeschlossen. Darin verpflichten sich die Vertragspartner beidseitig auf weitreichende Maßnahmen zu einem möglichst ...

