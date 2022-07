EDF FP-Die französische Regierung ist Insidern zufolge bereit, mehr als acht Milliarden Euro zu zahlen, um ihre Beteiligung an dem Energiekonzern um 16 auf 100 Prozent aufzustocken.GALE SW-Galenica übernimmt Software-Firma AquanticHO FP-THALES VEREINBART KAUF DES CYBERSICHERHEITSUNTERNEHMENS ONEWELCOME FÜR EU100M HOLN SW-HOLCIM KAUFT TEKO MINING SERBIA, ERW. 2022-UMSATZ ÜBER EU20 MIOML FP-Michelin-Produktion durch Probleme in der Lieferkette eingeschränkt, sagt CEOADV-INDEX-MONITOR: Adtran ersetzt Adva nach Übernahme im SDax am FreitagBAS-MARKT/BASF überrascht in 2Q auf Ertragsseite positivB4B-AMAZON AN METRO INDIA INTERESSIERTGYC-Grand City Properties gesenkt auf Neutral: Goldman LHA-Das italienische Finanzministerium soll die Aufnahme exklusiver Gespräche MSC Mediterranean ...

