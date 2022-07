Laut jüngster Prognose der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) wird die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate für Österreich im Jahr 2022 auf 7,6 Prozent ansteigen, gefolgt von Rückgängen auf 5,0 Prozent im Jahr 2023 und 3,2 Prozent im Jahr 2024. Hohe Rohstoffpreise und die ökonomischen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine treiben die Inflation 2022 auf einen Jahreswert, der zuletzt während der ersten Rohölkrise in den 1970er Jahren übertroffen wurde. Eine Schwerpunktanalyse der OeNB untersucht Inflationsraten auf Haushaltsebene mit dem Ergebnis, dass die Verteuerung der Energiepreise einzelne Haushalte unterschiedlich stark getroffen hat.

