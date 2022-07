Im aktuellen wikifolio-Voting haben wir die Community nach einer Markteinschätzung für die zweite Jahreshälfte gefragt. Hier erklären Top-Trader ihr Abstimmverhalten. Quelle: pexels.com, Anna Nekrashevich In seinem unlängst im wikifolio-Blog veröffentlichten Gastbeitrag stellt wikifolio Top-Trader Christian Thiel (sparstrumpf) steigende Kurse für die zweite Jahreshälfte in Aussicht: "Die Inflation wird deutlich zurückgehen. Schon im Vorfeld wird der Markt nach oben abdrehen. Ich vermute, dass wir einen starken Rebound sehen werden. Ich halte plus 20 Prozent im S&P 500 für möglich. An der Nasdaq ...

