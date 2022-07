Parallel zu den laufenden M&A-Aktivitäten wird die börsennotierte Semperit-Gruppe im Schlauchwerk im tschechischen Odry in den kommenden Jahren 110 Mio. Euro in den Ausbau investieren. Besonderes Augenmerk wird laut Semperit auf Nachhaltigkeitskriterien und einen hohen Automatisierungsgrad gelegt. Der Regelbetrieb in der neuen Fertigungshalle mit einer Kapazität für die zusätzliche Produktion von 32 Mio. Meter Hydraulikschlauch soll im Jahr 2025 aufgenommen werden, teilt Semperit mit. Die Schlauchproduktion in der neuen Fertigung wird ausschließlich unter Verwendung grüner Energien und somit weltweit erstmals CO2-neutral erfolgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...