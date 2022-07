Rückschau: Nach der mehrtägigen Abwärtsbewegung erreichte Bitcoin gestern Vormittag eine exakte Punktlandung an der Low Connection bei rd. 19.500 USD. Dieser kurzfristige "Dämpfer" konnte jedoch nicht lange aufrechterhalten werden, sodass es nochmals eine weitere Etage tiefer ging. Mit Shorteindeckungen an der 19.300 USD sehen wir aktuell eine kleine Stabilisierung, die es in den nächsten Handelsstunden zu verteidigen gilt. Charttechnischer Ausblick: Im Fokus steht der Support bei 19.300 USD. Sofern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...