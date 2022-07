Im Interview mit Börsenradio.at nennt Agrana-CEO Markus Mühleisen die Biofach-Messe in Nürnberg als gute Bühne, um die Innovationskompetenz zu präsentieren. Es werden dort u.a. palmölfreie Crunchies oder proteinbasierte Fleischalternativen vorgestellt. "Wir freuen uns dort vertreten zu sein und unsere starke Ausrichtung auf die Kunden aufzuzeigen", so der CEO.Im Interview geht es zudem um die Energiekrise. Das Unternehmen investiert derzeit ca. 10 Mio. Euro in die Umstellung der Brenner von Gas auf Heizöl light. "Unser Energiemix besteht zu 60 Prozent aus Gas. Wir haben nun untersucht, auf welche Alternativen wir europäische Standorte umstellen können. Dort wo es möglich ist, werden wir auf Heizöl light umstellen. Das ist zwar nach ...

