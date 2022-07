Für Plug Power-Aktionäre kommt es heute knüppeldick. Denn die Aktie erleidet ein Minus von rund vier Prozent. Mittlerweile kosten die Papiere nur noch 17,27 EUR. Die Bären haben die Bullen damit gehörig unter Zugzwang gebracht.

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Plug Power, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Plug Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Plug Power-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unverändert gut aus. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. So genügt ein Anstieg von rund vierzehn Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Dieses Hoch liegt bei 19,61 EUR. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Der 200er-Durchschnitt verläuft momentan bei 23,19 EUR. Damit befindet sich Plug Power in langfristigen Abwärtstrends. Mittelfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...